Врачи ОКБ №2 дважды спасли малыша с серьезной патологией

Врачам оториноларингологического отделения детского стационара тюменской Областной клинической больницы №2 пришлось спасать полуторагодовалого малыша.

По словам мамы, у мальчика в 4 месяца пропал голос, появилось громкое дыхание, а также во время простуды наблюдалась дыхательная недостаточность. Была назначена симптоматическая терапия, которая не давала результатов.

"Проведенная ребенку фиброларингоскопия и компьютерная томография выявили папилломатоз гортани. Множественные папилломы закрывали голосовую щель и со временем могли полностью перекрыть дыхание. Команда оториноларингологов участвовала в проведении оперативного лечения", - рассказал заведующий оториноларингологическим отделением детского стационара ОКБ №2 Сергей Кудымов.

Папилломы препятствовали постановке наркоза, но, благодаря профессионализму детских анестезиологов-реаниматологов ОКБ №2, удалось аккуратно интубировать. После чего была проведена эндоскопическая операция по удалению новообразований гортани. Пациента выписали через несколько дней.

"В начале октября ребенок снова поступил в наше отделение с рецидивом папилломатоза, и практически отсутствовавшим дыханием. Так как на данный момент происходит активный рост организма малыша, то заболевание снова возвратилось. Мы экстренно провели повторную успешную операцию по удалению папиллом. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и скоро будет выписан домой", - рассказал врач.

По материалам департамента здравоохранения Тюменской области.