Стало известно, в каких сферах Тюменской области больше всего вакансий

По данным регионального департамента труда и занятости населения на 1 октября 2024 года, в Тюменской области 36 тыс. 429 человек обратились за содействием в трудоустройстве в службу занятости. 28 тыс. 610 человек, то есть 78,5% нашли работу.

По количеству вакансий лидирует сфера "Строительство", где требуется 4 тыс. 71 работник. "Профессиональной, научной и технической деятельностью" смогут заняться 3 тыс. 549 соискателей. Трудоустроиться в область "Образования" - 3 тыс. 401 специалист.

2 тыс. 450 сотрудников примут в направлении "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство". Еще 2 тыс. 339 — в "Обрабатывающие производства".

2 тыс. 194 кандидата получат работу в направлении "Транспортировка и хранение". 2 тыс. 118 — в "Государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном обеспечении".

Отметим, что годом ранее за девять месяцев было 38 тыс. 375 обращений. 77% соискателей были трудоустроены, сообщает Вслух.ру.