В Тюмени пройдет двухдневный музейный форум

III Тюменский музейный форум состоится 10 -11 октября, в числе участников представители Тюменской области, Югры, Ямала, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России, ожидаются специалисты из Белоруссии и Казахстана, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Форум посвящён 190-летию со дня рождения Дмитрия Менделеева, 180-летию со дня рождения Ивана Словцова и 80-летию Тюменской области. Миссия Форума – привлечь внимание к региону, обладающему значительными ресурсами историко-культурного наследия и возможностями его современного освоения. Событие объединит профессионалов музейного дела, историков, искусствоведов, филологов и философов, представителей сферы туризма и всех, кто заинтересован в развитии культуры, науки, образования.

Всего организаторам - Тюменскому музейно-просветительскому объединению - поступило около 200 заявок. Форум пройдёт онлайн и офлайн, традиционно объединив конференции "Словцовские чтения" и "Ремезовские чтения". Основные тематические направления: адаптация музеев к современной социокультурной ситуации; коммуникация в музейном дискурсе; интерпретация национального историко-культурного наследия в музейном пространстве; исторический контекст музейной деятельности.

Подробная программа и ссылки на подключение на сайте ТМПО.