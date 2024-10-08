Путин наградил семью из Тобольска медалью ордена "Родительская слава"

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 4 октября 2024 года медалью ордена "Родительская слава" награждена семья Зиновьевых из Тобольска. Эта государственная награда вручается за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Зиновьевы Антон Сергеевич и Светлана Анатольевна более 22 лет состоят в браке, оба работают в Тобольском управлении магистральных нефтепроводов АО "Транснефть-Сибирь". Семья Зиновьевых стала финалистом во Всероссийском проекте "Всей семьей", в котором приняло участие более 300 тысяч семей России.

Супруги воспитывают четверых детей. Старший сын Илья учится в Омском государственном медицинском университете, Игорь — в Тюменском индустриальном университете, Георгий — в шестом классе. И самая младшая — Таисия, долгожданная девочка. Все дети хорошо учатся, занимаются спортом, являются победителями олимпиад и конкурсов.

Особое внимание родители уделяют укреплению здоровья своих детей, сохранению семейных ценностей. Вместе посещают каток, бассейн, ездят на рыбалку, катаются на снегоходе, лыжах. Любят путешествовать, открывать для себя новое, расширять свой кругозор. Знакомят детей с культурой, традициями народов, живущих на территории Российской Федерации. Путешествия по России, сезонные прогулки на свежем воздухе, рождественские встречи с родственниками для дружной семьи стали традицией. За хорошее воспитание детей и участие в общественной жизни Антону Сергеевичу и Светлане Анатольевне неоднократно объявлялись благодарности.

В большой, дружной, крепкой семье всегда царит взаимоуважение, доверительное общение, сочувствие, сопереживание, поддержка, чувство ответственности, долга. Все члены семьи заботятся друг о друге, помогают друг другу. В данной семье воспитывается трудолюбие, уважительное отношение к труду взрослых.

Медаль ордена "Родительская слава" учреждена указом президента РФ в 2010 году. Всего в Тюменской области медалью ордена награждены 19 семей (включая семью Зиновьевых).