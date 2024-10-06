Об опасности курения вейпов объяснила анестезиолог

В медицине официально появилось отдельное направление по лечению пациентов с синдромом EVALI (англ. E-cigarette or Vaping Product Use-Associated Lung Injury) — серьезного легочного заболевания, связанного с использованием электронных сигарет и вейпов.

"При курении электронных сигарет в организм попадает огромное количество вредных веществ из разряда канцерогенов Они способствуют возникновению онкологических заболеваний, пагубно сказываются на здоровье в целом", - говорит анестезиолог ОКБ №2 Екатерина Бушуева.

И неважно, с никотином вдыхаемый пар или просто насыщен ароматизаторами и отдушками. Вред одинаковый. Дело в ключевых ингредиентах жидкостей для вейпов:

- ропиленгликоле – это вещество имеет свойство накапливаться в организме, вызывать аллергические реакции, раздражение слизистых и в итоге провоцировать появление гнойников, нарушение работы печени и почек.

- лицерине, что притягивает влагу и тем самым сушит слизистую оболочку гортани, делая её уязвимой.

- жирорастворимом витамине Е (ацетате). Вдыхание этого маслянистого вещества провоцирует развитие осложнений, по симптомам схожих с липоидной пневмонией. Она может проявиться в острой форме, причём совершенно внезапно

Поводом для обращения к врачу должно стать чувство нехватки воздуха, одышка в покое,

малопродуктивный кашель, боль в груди. Особенно, если недавно вдыхали или употребляли внутрь маслосодержащие вещества. Все это - повод обратиться к врачу, а если проблемы с дыханием серьёзные - и вовсе вызвать скорую, сообщает КП-Тюмень.