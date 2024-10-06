О правилах посадки лука-севка осенью рассказала эксперт

Осенью стоит побеспокоиться о посадке некоторых культур под зиму, например, лука-севка. Весной такие растения быстрее вступают в рост, а потому легче противостоят вредителям.

– К моменту лета луковых мух у луковиц уже будет сформировано плотное донце и хорошо развитая корневая мочка, вредитель такие растения уже не повреждает, – объяснили эксперты Россельхозцентра.

При посадке в грядку для лука-севка следует внести удобрения фосфорные и калийные, которые помогут быстрее укорениться и сохраниться к весне. Лук любит расти в слабощелочной либо нейтральной почве, поэтому при посадке лука на грядку можно добавить золы, она раскисляет почву и является дополнительным источником микроэлементов и калия.

Самое подходящее время для посадки – за 2-3 недели до промерзания почвы, чтобы он успел укорениться, но не тронулся в рост. Высаживать лук нужно на глубину около 5 сантиметров (в зависимости от размера луковиц), сообщает Тюменская область сегодня.