В Тюменском селе Онохино установили памятник участнику Великой Отечественной

Жители тюменского села Онохино установили памятник своему земляку, считавшемуся без вести пропавшим больше 77 лет.

Павел Авдеев родился в селе Онохино, работал комбайнером в колхозе "Коминтерн", женился и растил сына и дочь. Он ушел на фронт в январе 1942 года, а летом того же года Павла признали без вести пропавшим.

Больше 77 лет близкие и родные считали Павла Авдеева утонувшим: на сайте обобщенной базы данных Министерства обороны РФ ОБД "Мемориал" значится, что краснофлотец пропал без вести 3.07.1942 г.

Но в марте 2019 года поисковики из "Крым-Севастополь-поиск" и отряда "Боевое братство" нашли его останки на суше вблизи Балаклавы. Этот рубеж с 15 по 29 июня 1942 года занимал третий батальон девятой бригады морской пехоты Черноморского флота. Павла Авдеева нашли в окопе, на краю воронки от 250-килограммовой авиабомбы.

Судя по находкам рядом, в момент гибели он исполнял обязанности телефониста. Среди личных вещей - лупа с надписью на корпусе "Авдеев Павел Павловичь". Поисковики предположили, что вероятная дата гибели Павла Авдеева – 29 июня 1942 года.

Как стало известно, 9 бригада 3 формирования была организована в январе-апреле 1942 года из моряков, получивших ранения в боях под Керчью и Севастополем и выписанных из госпиталей, а также из моряков-добровольцев, сошедших с кораблей на берег в морскую пехоту. В их числе и Павел Авдеев.

Давно нет в живых матери героя и сына - они похоронены на кладбище села Онохино. Здесь же с воинскими почестями проводили в последний путь и Павла Павловича, вернувшегося на Родину из небытия.

Благодаря инициативе и отзывчивости местных жителей, при поддержке предпринимателей установлен памятник погибшему герою. В церемонии участвовала правнучка Авдеева, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.