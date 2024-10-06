Как проверить квартиру перед покупкой

16:32 06 октября 2024
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В управлении Росрестра по Тюменской области рассказали, как проверить квартиру перед покупкой. Главный помощник в этом - выписка из Единого государственного реестра недвижимости.

"В выписке из ЕГРН содержится подробное описание объекта недвижимости и сведения о праве собственности. Плюс есть данные об имеющихся ограничениях и обременениях, например, арест, ипотека или аренда. Выписка облегчит проверку правового статуса объекта недвижимости перед сделкой, позволит получить нужную информацию и избежать возможных рисков", - подчеркнули в ведомстве.

Для получения актуальной выписки можно обратиться в офисы МФЦ, или воспользоваться электронными сервисами официального сайта Росреестра, сервиса "Справочная информация по объектам недвижимости online, портала Госуслуг, сообщает Тюменская линия.

Теги: недвижимость , покупка
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