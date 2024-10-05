Осенью рекомендуют заняться посадкой тюльпанов

Агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области рассказали, что для укоренения луковиц требуется примерно 4 недели. Поэтому чтобы луковицы не подмерзли и не погибли зимой, посадку проводим, когда дневная температура воздуха будет на отметке 10°С. В Уральском ФО это время выпадает на конец сентября, начало октября. Если высадить луковицы тюльпанов раньше срока, то они могут прорасти еще до наступления морозов. Эти молодые ростки неминуемо погибнут при зимних температурах.

Если ожидаются морозы, чтобы тюльпаны не погибли, замульчируйте посадки торфом или сухой листвой.

При выборе места посадки, необходимо подобрать участок с рыхлым и воздухопроницаемым грунтом. Перепахать грядку на глубину до 25 см, удалить сорняки. Лучшими предшественниками будут кабачки, тыквы, капуста, салатная зелень. Не рекомендуется сажать тюльпаны после лука и чеснока.

Тюльпаны считаются влаголюбивыми растениями, но садить их в низинные участки не стоит. Весной при таянии снега, при переизбытке влаги может произойти загнивание луковиц. Идеальным будет хорошо освещенное место, защищенное от ветра с небольшим уклоном, благодаря которому вода не будет застаиваться в почве.

Отсортируйте луковицы, посмотрите, чтобы все имели здоровый вид, без признаков заболевания. Также распределите их по размеру. Наиболее крупные начнут цвести уже в ближайший сезон, а совсем мелкие через год.

Для предотвращения заболеваний, луковицы предварительно можно замочить в Фитоспорине на полчаса, сообщает АиФ-Тюмень.