Зарплаты тюменцев за год выросли на 15,8%

По данным Росстата за 7 месяцев 2024 года, в Тюменской области среднемесячная номинальная начисленная зарплата составляет 79 тыс. 704 рубля. Это на 15,8% больше, чем годом ранее.



По уровню заработка Тюменская область на третьем месте в Уральском федеральном округе. Традиционно лидируют ЯНАО и ХМАО-Югра, где начисляли 163 тыс. 737 руб. и 119 тыс. 371 руб. соответственно.

В Свердловской области средний заработок в январе-июле составил 74 тыс. 267 руб., в Челябинской - 68 тыс. 399 руб., в Курганской - 59 тыс. 444 руб.

В июле среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Тюменской области составила 81 тыс. 555 рублей, прирост за год — на 8,9%, сообщает Вслух.ру.