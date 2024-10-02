Семья Василенко вдохновляет всех своим примером

Многодетная семья Виктора и Зульфии - одна из замечательных тобольских семей, которая вдохновляет своим примером. У них 9 детей в возрасте от 7 до 30 лет. Виктор вместе с женой воспитывают своих детей в любви и уважении. Вся семья поет, занимается творчеством и спортом.

Виктор работает в Тобольском ПАТП водителем автобуса и является примером настоящего профессионала. Он всегда вежлив и внимателен к пассажирам, готов помочь каждому. Зульфия работает документоведом в Тобольском педагогическом институте. Она очень ответственный и трудолюбивый человек, который старается найти баланс между работой и семьей.

Семья Василенко - это настоящая команда, где каждый поддерживает друг друга и стремится к общему благу. Они не только заботятся о себе, но и помогают другим людям, делясь своими талантами и опытом.

Семья Василенко ценит свои отношения и стремится к гармонии. Виктор и Зульфия надеются, что их история вдохновит многих людей на создание крепкой многодетной семьи.