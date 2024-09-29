Психолог рассказала, как работают аффирмации

Использование аффирмаций может поспособствовать привлечению в жизнь желаемого, ведь подсознание начинает притягивать соответствующие ситуации и возможности. О том, что такие установки действительно помогают, рассказала психолог Наталья Иванова.

– То, что сейчас называется продвинутым словом "аффирмации", еще в Советское время называлось "самовнушением". Оно как работало, так и работает, – поделилась специалист. – Но важно правильно формулировать эти установки. Говорить не "Я самый счастливый", а "Я доволен своей жизнью", "Я люблю свою жизнь".

Психолог привела еще несколько примеров: "Я полон сил и энергии", "Я вкладываю силы, чтобы моя жизнь стала еще лучше, и она становится лучше", "У меня все замечательно и меня окружают прекрасные люди", "Мне везет на знакомых", "Мне везет на друзей", "В жизни постоянно открываются новые, интересные возможности", сообщает Тюменская область сегодня.