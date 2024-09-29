Что делать при носовом кровотечении, рассказала врач

Перепады температуры и использование некоторых медикаментов могут вызвать ее пересыхание, что ведет к ломкости капилляров и носовым кровотечениям. Врач-травматолог и инструктор по первой помощи Анастасия Данилова объяснила, как поступить, если из носа потекла кровь. Прежде всего, следует сесть и слегка склонить голову вперед, но не слишком, чтобы не увеличить приток крови к сосудам носа.

"Неправильно запрокидывать голову назад! Кровотечение не прекратится, кровь будет стекать в желудок, вызывая тошноту и рвоту "кофейной гущей", что может указывать на желудочное кровотечение и требует других мер. Сожмите крылья носа, плотно прижимая их к носовой перегородке, и держите не менее 4-5 минут. Это поможет образованию сгустка, который закроет кровоточащие сосуды и остановит кровотечение", - говорит Анастасия.

Не разжимая носа, нужно приложить к переносице что-то холодное: мокрый платок, лед или пакет из морозилки, обернув тканью. Холод сузит сосуды, снимет отек и поспособствует более быстрому образованию сгустка, а также уменьшит неприятные ощущения.

Если через 15 минут кровь не остановилась, нужно вызвать скорую по номеру 103 или самим отправиться в больницу, сообщает АиФ-Тюмень.