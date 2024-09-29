Врачи тобольской больницы помогли пациенту с большой грыжей

В тобольской Областной больнице № 3 помогли пациенту справиться с очень тяжелым заболеванием — вентральной грыжей огромных размеров.

Пациент практически потерял надежду на выздоровление. Переживания и страхи перед возможным отказом врачей взять его на операцию не покидали пациента ни на минуту.

Несмотря на высокие риски, хирурги Семен Франц и Сирожиддин Муллаев взялись за проведение операции, которая продолжалась несколько часов. Вмешательство потребовало использования передовых методик и технологии, чтобы минимизировать риски и обеспечить успешный исход операции. Врачи тщательно укрепили брюшную стенку с использованием современных материалов, что позволило надежно устранить грыжу и предотвратить возможные осложнения.

Сейчас жизни и здоровью пациента ничего не угрожает, и он находится на пути к выздоровлению, сообщает Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь Областной больницы №3.