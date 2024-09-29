Куда сообщить, если пришли некорректные данные по имущественному налогу

Более 650 тысяч уведомлений по имущественным налогам получат жители Тюменской области. 89% собственникам документы уже направлены в режиме онлайн – через сервис "Личный кабинет налогоплательщика" на сайте ФНС и портал госуслуг, остальные их получат по почте. У граждан будет время, чтобы проверить корректность данных, и внести платеж.

В налоговых уведомлениях должны быть перечислены все объекты -

транспорт, земельные участки, квартиры, дома, гаражи и др., - которые были в собственности в 2023 году. Обратите внимание, что указано количество месяцев владения, это актуально при покупке или продаже имущества.

Если в уведомлениях информация устаревшая или некорректная, собственникам нужно направить обращение в налоговый орган. Сделать это можно через официальный сайт: сервис "Личный кабинет" (https://lkfl2.nalog.ru/lkfl) или "Обратиться в ФНС" (https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/obr_fts/).

Также можно лично прийти в любую налоговую службу или отправить письмо по Почте России (адреса есть в "Контактах").

Налоговый орган проведет проверку и при наличии оснований сделает перерасчет и предоставит новое уведомление.

Оплатить имущественные налоги за 2023 год необходимо до 2 декабря 2024 года, сообщает Вслух.ру.