Филиал Национального центра "Россия" появится в молодежной резиденции на Ямале

На Ямале откроется филиал Национального центра "Россия". Он будет располагаться в Салехарде, в арт-резиденции "Полярис". Представители Национального центра уже посетили эту площадку для подготовки открытия. По указанию президента страны Владимира Путина, Ямал станет одним из регионов, где появится филиал, созданный для сохранения наследия Международной выставки-форума "Россия" и демонстрации достижений страны на постоянной основе, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Информацию о создании филиала озвучил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на встрече с жителями региона, которые принимали участие в организации работы стенда во время выставки-форума "Россия".

“Восхищаюсь Ямалом, каким он представлен на выставке "Россия". Здесь великое множество символов, великолепная природа, разнообразный животный мир и богатая история. Все, что находится за полярным кругом, заставляет чувствовать себя на грани неизведанного и космического. Здесь реализуются действительно значимые проекты не только для Ямала, но и для всей страны. Сейчас наша общая задача – воплотить в жизнь принятое решение о создании Национального центра "Россия" и его филиалах. Считаем, что необычная и яркая территория может стать одной из первых, где будет открыт филиал выставки”, – рассказала руководитель управления по взаимодействию с регионами на выставке "Россия" Ирина Теслева.

В свою очередь, управляющий зонами мероприятий АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия" Никита Погребинский сообщил, что уже была осмотрена одна из потенциальных площадок для создания филиала в арт-резиденции "Полярис".

“У нее прекрасное месторасположение, высокий уровень технического оснащения, дизайн. Здесь реализованы современные технологические системы и мультимедийные решения, что является преимуществом”, – отметил спикер.

В настоящее время разрабатывается концепция нового филиала, после чего специалисты начнут работу над дизайн-проектом. Планируется сделать образовательное и выставочное пространство, где будет представлена экспозиция о достижениях России и региона. Будет предусмотрен лекторий для проведения просветительских марафонов, а также встречи со знаковыми спикерами.

Кроме того, планируется создание нескольких образовательных локаций и мастерских, что позволит проводить разнообразные занятия. Для детей будет организована интерактивная зона, где они смогут активно участвовать в обучающем процессе. Филиал также станет домом для магазина сувениров, продукции локальных брендов и гастрономической зоны.

“Стремимся к тому, чтобы Ямал стал регионом-флагманом, где в 2025 году откроется один из первых филиалов национального центра в стране. Высокая оценка федеральных экспертов – подтверждение того, что решение губернатора ЯНАО разместить новую локацию на базе арт-резиденции было правильным. Это будет современное пространство, наполненное смыслами”, – подчеркнула представитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Татьяна Бучкова.

Напомним, Международная выставка-форум "Россия" проходила с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года по указу президента РФ. На одной площадке были представлены важнейшие достижения страны. Выставка привлекла более 18,5 млн посетителей и вошла в число десяти самых посещаемых мест мира.

1 июля 2024 года Президент Владимир Путин распорядился о создании Национального центра "Россия". Его филиалы откроются в регионах для демонстрации достижений страны. Цель проекта – укрепление национальной идентичности, формирование чувства гордости за родину и развитие профессиональных навыков у детей и молодежи.