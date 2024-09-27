Моор: в Тюменской области снизилось количество наркопреступлений

​​​​​Количество наркопреступлений в Тюменской области за восемь месяцев 2024 года снизилось более чем на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на очередном заседании региональной антинаркотической комиссии, сообщает пресс-служба главы региона.

Общая раскрываемость преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков за отчетный период возросла с 63 процентов до 69,8 процента, отметил в своем докладе врио начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области Алексей Торопов. Из незаконного оборота изъято более 152 кг наркотических средств.

Такой ключевой для оценки наркоситуации в регионе показатель, как распространенность наркомании среди населения, за восемь месяцев 2024 года уменьшился на 5,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

"Количество отравлений наркотиками за отчетный период снизилось более чем на 16 процентов, при этом отравлений с летальным исходом стало меньше почти на 8 процентов. Еще один позитивный момент – не зарегистрировано случаев смертельных отравлений среди несовершеннолетних. Очень важно сохранить эту тенденцию", – подчеркнул Александр Моор.