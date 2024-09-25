Людмила Морева: я хочу помогать людям, заботиться о них

Людмила Морева успевает работать, учиться, участвовать в общественной и профессиональной деятельности фтизиопульмонологического центра, при этом Людмила многодетная мама, хранительница домашнего очага. Что же помогает ей успешно идти по жизни? Большая дружная семья и преемственность в профессии.

Трое членов её семьи – медицинские работники. Это бабушка, мама и брат.

Бабушка - Миропья Ивановна Читаева научила заботиться о людях, ухаживать за детьми, она работала санитаркой, познала все тяготы военного и послевоенного времени.

Мама Людмилы Петровны - Ольга Викторовна Читаева более двадцати лет проработала палатной медицинской сестрой в ГБУЗ ТО "Областная клиническая психиатрическая больница" Лебедёвский филиал №3, она и теперь там трудится, но уже медицинской сестрой диетической.

Брат Моревой – Читаев Алексей Петрович отработал в МЧС более 10 лет и перешёл работать медицинским братом в психиатрическую больницу.

Медицина стала стержнем для профессиональной деятельности многих членов семьи. Хотя сама Людмила Морева, изначально поступала в педагогический институт, но судьба направила нашу героиню работать санитаркой в сельскую амбулаторию родного дня неё посёлка.

Людмила Морева, главная медсестра общебольничного персонала ОКФЦ: "Работая с медицинскими сестрами, фельдшером, врачом, у меня пришло понимание, что я хочу помогать людям, заботиться о них, работать для их выздоровления, так как именно здоровье – это главная ценность в жизни любого из нас!"

В 2000 году Людмила Морева поступает в Ялуторовское медицинское училище по специальности "Сестринское дело". Училась она легко, была старостой группы, даже не заметила, как подошло время получать диплом об окончании медучилища с отличием! Конечно же, юная медсестра мчится в Тюмень, чтобы начать работать, но жизненная ситуация подсказала ей совместить работу и учёбу.

В 2003 году Людмила Петровна поступает в Тюменскую государственную медицинскую Академию на факультет Высшего сестринского образования, и параллельно она устраивается работать медицинской сестрой в терапевтическое отделение ГУ "Западно-Сибирский медицинский центр МЗ РФ".

И ей мало работы и учёбы, она начинает заниматься дзюдо, становится членом секции молодых учёных.

2005 год - судьбоносный в трудовой деятельности Моревой, она устраивается работать медсестрой в детское отделение Областного противотуберкулёзного диспансера.

Людмила Морева, главная медсестра общебольничного персонала ОКФЦ: "Именно здесь, как нигде, раскрылось мое желание ухаживать, лечить, помогать своему пациенту!"

Июнь 2007 года был одним из счастливых в жизни нашей героини. Она впервые становится мамой и оканчивает Медицинскую академию с присуждением квалификации "Менеджер" по специальности "Сестринское дело".

Для Людмилы Петровны учиться, как дышать. В 2008 году она заканчивает обучение в интернатуре "Управление сестринской деятельностью" и уже в 2009 году после декретного отпуска выходит работать старшей медсестрой в детское отделение.

Людмила Петровна Морева, выстроила успешную карьеру в фтизиопульмонологическом центре, пройдя путь от медсестры до главной медицинской сестры общебольничного персонала ОКФЦ, получив назначение 19 декабря 2019 года.

Она мама троих замечательных детей – двух сыновей и дочери.

Людмила Петровна является активным участником восьми проектов и руководителем ещё двух; председателем специализированной секции ТРОО ТОПСА "Сестринское дело" во фтизиатрии; членом аттестационной комиссии "Сестринское дело" (стационар); членом аккредитационной комиссии "Сестринское дело"; членом первичной профсоюзной организации учреждения; преподавателем Тюменского медицинского колледжа; преподавателем МИАЦ.

Её работа неоднократно была отмечена почетными грамотами и благодарственными письмами руководства ОКФЦ, департамента здравоохранения Тюменской области.

В 2023 году Людмила Петровна Морева получила значок "Отличник здравоохранения". Общий медицинский стаж Людмилы Петровны составляет 20 лет. Из них 17 она отработала в детском отделении.

А ещё наша героиня любит таёжный лес, его просторы и завораживающую красоту вековых сосен, яркие краски лесных ягод и грибов. Отдыхает она за рулем авто, очень любит водить машину. Любимое увлечение - монтаж видео о проектах в медучреждении и коллегах. Людмила Петровна полна новых идей! Ведь дорогу осилит идущий!