Тюменская область готова к проведению финала конкурса "Мастер года-2024"

Тюменская область готова к проведению финала IV Всероссийского конкурса "Мастер года-2024", который состоится в Тюмени 28 сентября – 2 октября. Запланирована масштабная деловая программа, мастер-классы, фестивали и другие мероприятия, заявил заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер во время пресс-конференции, посвященной "Мастеру года".

По словам Райдера, областная столица покажет финалистам всё свое гостеприимство:

Мы заинтересованы, чтобы каждый без исключения мастер максимально раскрылся. Для нас это новая уникальная возможность показать, чем живет наша система среднего профессионального образования, показать практики, которые мы реализуем в партнерстве с нашими работодателями и многое другое. Во время проведения непосредственно конкурса у нас, конечно, будут марафоны, фестивали. Совместно с профсоюзами мы проведем вечерний фестиваль для всех участников и групп сопровождающих "Дело мастера боится". Нашего радушия хватит на всех.

Для участников будет работать пять площадок, организованных на базе техникумов и колледжей. Помимо классических для конкурса специальностей "поварское дело" и "технология индустрии красоты", педагоги подавали заявки на новые компетенции, в частности, "ювелирное дело", "фотография", "эксплуатация беспилотных авиационных систем" и другие.

Педагоги смогут не только посоревноваться, но и получить информацию о новых образовательных технологиях и поделиться своим опытом с коллегами.

"Среди основных вопросов, которые поднимем, это повышение педагогического мастерства, внедрение и апробация новых образовательных технологий, обсуждение с экспертным сообществом тех новелл, что разрабатывают в министерстве. Все эти мероприятия направлены на то, чтобы выстраивать целостную систему подготовки кадров и получать обратную связь от педагогического сообщества", - подчеркнула заместитель директора департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения министерства РФ Маргарита Скворцова.

Всего 89 финалистов со всей России встретятся в Тюмени для прохождения трех этапов испытаний. Тюменскую область в финале конкурса "Мастер года-2024" представит преподаватель Тобольского многопрофильного техникума Андрей Томилов.

"Хочу пожелать спокойствия, ни о чем не волнуйтесь. Важно, чтобы каждый приехал со своей командой, которая будет его всегда поддерживать", - сказал преподаватель Тюменского колледжа строительной индустрии и городского хозяйства, победитель конкурса "Мастер года-2023", советник министра просвещения РФ на общественных началах Иван Зарубин.

Торжественное награждение победителя и финалистов конкурса состоится 2 октября, в День среднего профессионального образования.