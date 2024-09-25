Тюменский и донецкий филиалы фонда "Защитники Отечества" договорились об обмене опытом

Филиалы фонда "Защитники Отечества" Тюменской области и ДНР налаживают сотрудничество - во вторник тюменский филиал посетила делегация ветеранов боевых действий из Донецкой Народной Республики.

Помощник руководителя администрации главы ДНР Владимир Васильев:

Тюменская область – это четырнадцатый регион, который мы посещаем. Такого опыта, который есть у Тюменского филиала фонда "Защитники Отечества", мы еще не видели. Поэтому договорились, что его руководители обязательно поделятся с нами. Все это мы будем внедрять и в Донецке.

Делегация ветеранов боевых действий из Донецкой Народной Республики в Тюмень прибыла при поддержке администрации главы ДНР. В состав делегации вошли ветераны Станислав Типикин и Роман Картамышев. Их сопровождали помощник руководителя Администрации Главы ДНР Владимир Васильев.

"Гости с интересом осмотрели помещения филиала, ознакомились с его работой по поддержке бойцов, ветеранов и их семей, а также пообщались с социальными координаторами. Совместно с сотрудниками филиала, они торжественно вручили удостоверения ветеранов боевых действий бойцам частных военных компаний. В этот значимый момент все присутствующие поздравили ветеранов с этим важным событием и выразили им благодарность за мужество и отвагу, проявленные при выполнении своего воинского долга по защите Родины", - сообщили в тюменском филиале фонда "Защитники Отечества".

Сотрудники филиала и ветераны сердечно поблагодарили гостей за визит и теплую встречу, а также отметили, как важно поддерживать тесное взаимодействие между регионами и ветеранами.