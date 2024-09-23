В Тюменской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ

18:00 23 сентября 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюменской области за прошедшую 38 неделю (с 16 по 22 сентября) продолжился сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями во всех возрастных группах. Вирусы гриппа не циркулируют, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и COVID-19 находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, отметили в пресс-службе ведомства. 

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2024