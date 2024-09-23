В Тюменской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ

В Тюменской области за прошедшую 38 неделю (с 16 по 22 сентября) продолжился сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями во всех возрастных группах. Вирусы гриппа не циркулируют, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и COVID-19 находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, отметили в пресс-службе ведомства.