Уровень зарплат в дошкольных учреждениях выше общероссийского

Работники дошкольного образования востребованы в Тюменской области. По данным регионального департамента труда и занятости населения на 1 сентября, открыто в учреждениях открыто 158 вакансий для воспитателей, 47 – для младших воспитателей.

Вакансии появляются в том числе с появлением новых детсадов.

В районе Мелиораторов до конца 2024 года планируют сдать новый садик на 330 мест.

По данным Росстата, в первом полугодии средняя зарплата педагогических работников в дошкольных учреждениях Тюменской области составляет 59 тыс. 717 рублей в месяц. Это выше общероссийского значения (55 тыс. 645 руб.). В УрФО уровень зарплат тюменских специалистов на третьем месте после ЯНАО и ХМАО-Югры, где в среднем платили 128 тыс. 264 руб. и 92 тыс. 704 руб. соответственно.

В Свердловской области зарплаты составляли 60 тыс. 149 руб., в Челябинской – 48 тыс. 555 руб., в Курганской – 44 тыс. 441 руб., сообщает Вслух.ру.