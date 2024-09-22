Агрономы рекомендуют использовать свободное садовое поле

Чтобы картофельное поле до холодов не заросло сорняками, агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области рекомендуют посеять сидераты, для обогащения почвы ценным азотом, препятствия распространения грибковых и бактериальных заболеваний.

Сидераты - это растения, которые используют в качестве природного зелёного удобрения. Посев можно производить сейчас, а через 5 недель пышную зеленую массу необходимо перекопать. Почва получит большое количество органических веществ, из которых состоят молодые стебли сидератов. В итоге улучшается структура и повышается плодородие почвы.

Чаще дачники прибегают к осенним сидератам или сеют растения по мере того, как освобождаются грядки, чтобы не терять место на огороде в течение сезона. Самыми популярными считаются крестоцветные культуры.

Горчица, одна из самых распространенных, она разрыхляет почву, подавляет размножение вредителей и болезней. Ее корни выделяют в почву серу, которая отпугивает проволочника, слизней и угнетающе действует на возбудителей фитофтороза. В качестве сидерата чаще используют горчицу белую. Рекомендуем скашивать ее через 40 дней – до появления бутонов. Горчицу нельзя высевать после капусты, редиса, редьки, репы. После остальных культур можно, а особенно хороша она после картофеля.

Рапс часто используется в качестве сидерата. Благодаря своим химическим свойствам он способен насыщать грунт фосфором и серой. В его составе имеются эфирные масла. Они выступают в качестве инсектицидов, отпугивают насекомых-вредителей. Кроме того, рапс может служить фитонцидом, препятствуя развитию заболеваний почвы. Не рекомендуется выращивать рапс в качестве сидерата после крестоцветных, а также перед посадкой свеклы — он распространяет нематоду, опасную для этого корнеплода. Не следует высевать культуру на одном и том же месте чаще, чем раз в четыре года.

Посев производим вручную, разбросным методом, не оставляя проплешин. Сверху заделываем граблями или присыпаем землей и желательно пролить водой.

А также сидераты можно использовать в теплице, на пустующих грядках. Осенний сев можно производить злаковыми культурами (озимая рожь, яровой овес и ячмень, просо), бобовыми культурами (яровая вика, люцерна, донник, горох, клевер, люпин однолетний), сообщает АиФ-Тюмень.