Развитию регионального туризма могут помочь молодые тюменцы

До 24 сентября тюменцы могут подать заявку на участие в конкурсе на позицию регионального координатора программы "Больше, чем путешествие" от Росмолодежи. Для этого необходимо заполнить форму в сообществе во ВКонтакте "Актив Тюменской области".

Соискателю предстоит поделиться своим опытом в туристической сфере, описать навыки управления проектами и предложить стратегии для развития молодежного туризма в Тюменском регионе, сообщает КП-Тюмень.

В задачи руководителя будет входить совершенствование и координирование молодежного туризма в регионе, а именно:

— Создание сообщества, в которое войдут опытные экскурсоводы, начинающие предприниматели и организаторы туристических проектов;

— Развитие новых проектов как в Тюменской области, так и проектов федерального значения.

"Больше чем путешествие" — федеральная программа, в рамках которой организованы экскурсии для молодежи по всем регионам России, а также проходят различные форумы и конкурсы для представителей туристической сферы.

— Молодежный туризм нуждается в активном участии самих молодых людей. Они лучше всего понимают свои интересы и ожидания от поездок и могут внести значительный вклад в развитие внутреннего туризма. Это позволяет показать уникальность региона и представить нашу культуру глазами молодежи, делая туризм в Тюменской области еще более современным и привлекательным, — рассказал куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.