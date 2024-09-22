Компании готовы платить больше новым сотрудникам сферы логистики

На 11 % выросли зарплатные предложения для новых сотрудников в сфере логистики по Тюмени за год. Компании готовы платить таким специалистам 69 тыс. 22 рубля в месяц при полном рабочем дне, подсчитали в "Авито работе".

Летом 2024 г. среди высокооплачиваемых профессий в транспортно-логистической отрасли лидирует профессия курьера. Новым сотрудникам предлагали в среднем 151 тыс. 371 рубль в месяц. Прирост по отношению к тому же периоду прошлого года – плюс 48 %. Второй результат по динамике у водителя самосвала – в среднем предприятия готовы платить 108 тыс. рублей в месяц, что на 47 % больше чем летом 2023 г.

На третьем месте – упаковщики. Соискатели на эту должность могут рассчитывать в среднем на 101 тыс. рублей ежемесячно.

Как пояснил директор категории "Такси, транспорт и логистика" "Авито работы" Артем Егоренков, такой прирост связан с активным развитием e-commerce и маркетплейсов. А также и нехватка кадров в складской логистике. Зарплатная гонка, в том числе в сфере логистики, замедляется, поэтому в краткосрочной перспективе работодатели будут продолжать предлагать бонусы для привлечения и удержания квалифицированных кадров, сообщает Тюменская линия.