При переводе ребенка в другую школу важно его поддержать

Как поддержать школьника в ситуации стресса, рассказала психолог Наталья Иванова.

– Во-первых, если ребят связывала дружба, то у них все равно будет возможность видеться по выходным, – отметила она. – Ведь на чем основана дружба? Это взаимная симпатия и взаимные интересы. Если кроме симпатии общих интересов нет, то время такую дружбу расторгнет.

Надо дать понять ребенку, что со старыми товарищами он сможет видеться по выходным. И что сейчас легко поддерживать связь на расстоянии – обмениваться музыкой, фотографиями, мыслями в социальных сетях.

Чтобы социализация в новом коллективе прошла успешно, сначала нужно развеять переживания ребенка. Потому что, по словам Натальи Ивановой, внутренние агрессия и тревога считываются окружающими на бессознательном уровне.

Дети воспринимают мир лишь на короткую перспективу. Им нужно объяснить, что после школы ждет поступление в колледж или вуз, потом – работа.

– Смена коллектива – это естественный процесс в нашей жизни. "Да, у тебя сейчас первый опыт, так получилось. Но в этом нет ничего страшного. Давай посмотрим, что будет дальше", – отметила психолог. – Схема одна: "Давай попробуем. Не получится – будем думать вместе. Мы тебя всегда поддержим".

А еще в контексте перевода в другую школу важно отмечать уровень самостоятельности ребенка. По словам Натальи, уже с младших классов школьника следует отправлять в магазин "за хлебом" самостоятельно, сообщает Тюменская область сегодня.