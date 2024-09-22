При переводе ребенка в другую школу важно его поддержать

Как поддержать школьника в ситуации стресса, рассказала психолог Наталья Иванова.
– Во-первых, если ребят связывала дружба, то у них все равно будет возможность видеться по выходным, – отметила она. – Ведь на чем основана дружба? Это взаимная симпатия и взаимные интересы. Если кроме симпатии общих интересов нет, то время такую дружбу расторгнет.
Надо дать понять ребенку, что со старыми товарищами он сможет видеться по выходным. И что сейчас легко поддерживать связь на расстоянии – обмениваться музыкой, фотографиями, мыслями в социальных сетях.
Чтобы социализация в новом коллективе прошла успешно, сначала нужно развеять переживания ребенка. Потому что, по словам Натальи Ивановой, внутренние агрессия и тревога считываются окружающими на бессознательном уровне.
Дети воспринимают мир лишь на короткую перспективу. Им нужно объяснить, что после школы ждет поступление в колледж или вуз, потом – работа.
– Смена коллектива – это естественный процесс в нашей жизни. "Да, у тебя сейчас первый опыт, так получилось. Но в этом нет ничего страшного. Давай посмотрим, что будет дальше", – отметила психолог. – Схема одна: "Давай попробуем. Не получится – будем думать вместе. Мы тебя всегда поддержим".
А еще в контексте перевода в другую школу важно отмечать уровень самостоятельности ребенка. По словам Натальи, уже с младших классов школьника следует отправлять в магазин "за хлебом" самостоятельно, сообщает Тюменская область сегодня.
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