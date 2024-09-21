Тюменские офтальмологи вернули зрение пациентке

К врачам обратилась 40-летняя жительница Ишима с жалобами на низкое зрение. После инсульта она заметила снижение четкости и резкости зрения. В больнице по месту жительства ей провели консервативное лечение, но, в связи с низкими результатами лечения, было принято решение о госпитализации в офтальмологическое отделение тюменской ОКБ №2.

"При поступлении зрение пациентки на оба глаза составляло две сотых, она практически ослепла, могла передвигаться только с сопровождением. Женщине провели все необходимые исследования, где подтвердили диагноз: задний увеит, витреит (воспаление) обоих глаз. Врачи-офтальмологи приняли решение о хирургическом лечении поэтапно на оба глаза на фоне активной антибактериальной, противовоспалительной общей и местной терапии", - рассказала зав. офтальмологическим отделением больницы Светлана Сахарова.

Офтальмологи ОКБ №2 через тончайшие проколы внутри глаза полностью удалили стекловидное тело, провели прижигание участков сетчатой оболочки лазером, рассказала Дарья Ямзина, пресс-секретарь ОКБ №2 (г. Тюмень).

"Сейчас мне предстоит курс реабилитации, но я так счастлива, что мне вернули зрение. Огромное спасибо за оперативность и профессионализм всего медицинского персонала офтальмологического отделения, вы вернули мне радость видеть мир, непередаваемые ощущения", - поделилась пациентка.