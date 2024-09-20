В Тюмени решили переформатировать Лагуновские чтения

Тюменская областная научная библиотека начинает приём заявок на Лагуновские чтения – "Константин Лагунов в современном контексте". Участником конференции может стать любой исследователь биографии и творчества тюменского писателя. Чтения пройдут 24 и 25 октября, заявки принимаются до 4 октября.

"Лагуновские чтения проводятся в Тюменской области с 1999 года, но в таком масштабном формате – с детским и взрослым отделениями они пройдут впервые. Встреча знатоков творчества Константина Яковлевича станет ещё одним событием, посвящённым 100-летнему юбилею со дня рождения автора", – отметила Светлана Яркова, руководитель Детской библиотеки имени Константина Лагунова.

В первый день, 24 октября, на базе Менделеевки (ул. Орджоникидзе, 59) пройдёт круглый стол "In memoriam. Дорогой Константин Яковлевич…". Здесь свои работы представят учёные, преподаватели, магистранты, аспиранты, писатели и журналисты, краеведы. Во второй день, 25 октября, Детская библиотека имени Константина Лагунова (ул. Тульская 4/3) примет юных выступающих – школьников, воспитанников детских садов и учреждений дополнительного образования на специальной секции "Мой Лагунов". Для сотрудников библиотек, учителей, организаторов культурно-массовых мероприятий, представителей учреждений культуры состоится круглый стол "Опыт организации и проведения мероприятий по популяризации К.Я. Лагунова и его произведений". Участников второго дня чтений также будет ждать культурная программа по мотивам произведений автора-земляка и мастер-классы.

Для участия необходимо направить на электронную почту: Lagunov_lectio@tonb.ru до 4 октября заявку и согласие на обработку персональных данных, д о 21 октября - текст доклада и презентацию.

Все участники будут награждены благодарственными письмами и получат возможность публикации в сборнике материалов "Константин Лагунов в современном контексте". Порядок проведения Лагуновских чтений размещён в положении. По вопросам участия обращаться по тел.: 8(3452) 358-595, 8(3452) 359-842, доб. 7006 или 7009.

Приоритетные темы для подготовки докладов:

• Биография, личность, судьба, творчество, профессиональный успех журналиста и писателя К.Я. Лагунова.

• Особенности стиля и языка произведений К.Я. Лагунова.

• Гражданская и писательская позиция К.Я. Лагунова.

• К.Я. Лагунов и его вклад в формирование писательского сообщества Тюменской области.

• Источниковедение, архивные разыскания, новые результаты исследований.

• Воспитание подрастающего поколения через творчество К.Я. Лагунова и опыт изучения его произведений в школе.

• Роль библиотек в популяризации творчества К. Я. Лагунова.

• Восприятие детьми произведений Лагунова через разные формы творчества.

• Variatio (доклады по другим вопросам, соответствующим теме конференции).