В фестивале-конкурсе "Играй, гармонь тюменская" участвуют около 300 исполнителей

В Тюмени проходит ежегодный фестиваль-конкурс "Играй, Гармонь тюменская", участник в нем принимают полсотни тюменских народных коллективов, гармонистов, исполнителей народных песен и современных композиций в сопровождении гармони, баяна, балалайки и аккордеона - фестиваль собрал около трехсот талантливых исполнителей, сообщили в Центре русской культуры.

Своим творчеством зрителей и членов жюри порадовали: Ансамбли ДТиС “Пионер”, воспитанники Московской ДШИ “Палитра”, коллективы Центра русской культуры, студенты колледжа искусств ТГИК, коллективы ЦКиТ “Тюмень”, совет ветеранов войны и труда КАО, хоры домов культуры “Поиск” , "Водник" и "Строитель".

Народные хоры, инструментальные ансамбли, и сольные исполнители выступили в номинациях "Сольное инструментальное исполнительство", "Коллективное инструментальное исполнительство", "Поющий гармонист", "Под звуки гармони", а также в этом году организаторы учредили номинацию "Коллективное семейное исполнительство", посвященную Году семьи.

Окрыли фестиваль студенты Тюменского государственного института культуры.

Перед началом фестиваля в сквере работала интерактивная площадка "За околицей", где аниматоры в русских народных костюмах играли с гостями в хороводные игры под аккомпанемент гармошки.

Также гостей праздника ждало театрализованное представление "Гармонь Баяновна", где студенты института культуры познакомили ребятишек с таким инструментом, как гармонь в сказочно-игровой форме.

Мероприятие прошло на одном дыхании под продолжительные аплодисменты зрителей, которые не уходили на протяжении всего трехчасового концерта.

Победителей конкурса объявят 27 сентября в 19:00 в ДКиТ "Торфяник" на гала-концерте.