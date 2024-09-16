Хирурги ОКБ №2 помогли маленькому пациенту с серьезной патологией

11-летний пациент обратился в приемное отделение детского стационара ОКБ №2 с жалобами на нарывающую боль в области ребер. Со слов мамы, 4 года назад в Нижневартовске у ребенка выявили образование воспалительного характера, которое локализовалось в подреберье. Симптоматика напоминала картину онкологического заболевания, поэтому Людмила с сыном обратились во многие федеральные медицинские учреждения России, где диагностировали остеомиелит. Врачи утверждали, что при данном хроническом процессе может не потребоваться операция, но в июле этого года во время отдыха в Тюмени боли усилились. Они обратились в Областную клиническую больницу №2 для дальнейшего лечения.

"В день обращения был собран врачебный консилиум из хирургов, педиатров, анестезиологов - учитывая фоновые заболевания, неоднократные операции на грудной клетке. По результатам обсуждения принято решение о выполнении радикальной операции", - рассказал начальник службы оказания медицинской помощи детям Игорь Бродер.

Команда врачей-хирургов и анестезиологов-реаниматологов детского стационара ОКБ №2 выполнила резекцию пораженных участков ребер. Для восстановления грудного каркаса произведена пластика синтетическими и местными материалами.

Со слов мамы, Николай мужественно перенес достаточно тяжелую операцию и сейчас чувствует себя отлично. Далее предстоят реабилитационные мероприятия.

"Хотелось бы выразить огромную благодарность всему медицинскому персоналу хирургического отделения №2 детского стационара. Спасибо за то, что смогли нас принять и вылечить с такой сложной патологией. Сын мечтает стать врачом, и, находясь в больнице не только пролечился, но и от медицинского персонала узнал новое для себя. Такое теплое и человечное отношение помогли Коле пойти на поправку быстрее", - рассказала мама пациента Людмила Шимета.