Сто лет празднует тюменка Роза Тушнолобова

Не надо быть злым человеком!" — таков достойный совет столетней тюменки Розы Васильевны Тушнолобовой. 14 сентября юбиляра поздравили многочисленные родственники, друзья и представители администрации города
Главные черты характера Розы Васильевны - энергичность, жизнерадостность, отзывчивость и доброжелательность. В годы Великой Отечественной войны она трудилась на предприятиях, выпускающих продукцию для фронта — мины, планеры. В мирное время работала поваром в больнице. За многолетний добросовестный труд ей присвоено звание ветерана труда, у нее немало благодарностей.
"Роза Васильевна, спасибо Вам за всё, что Вы сделали для нас, для города и для страны! Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! С юбилеем! Мы гордимся Вами!" - написал в Telegram глава города Максим Афанасьев.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru