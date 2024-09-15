Сто лет празднует тюменка Роза Тушнолобова

Не надо быть злым человеком!" — таков достойный совет столетней тюменки Розы Васильевны Тушнолобовой. 14 сентября юбиляра поздравили многочисленные родственники, друзья и представители администрации города

Главные черты характера Розы Васильевны - энергичность, жизнерадостность, отзывчивость и доброжелательность. В годы Великой Отечественной войны она трудилась на предприятиях, выпускающих продукцию для фронта — мины, планеры. В мирное время работала поваром в больнице. За многолетний добросовестный труд ей присвоено звание ветерана труда, у нее немало благодарностей.

"Роза Васильевна, спасибо Вам за всё, что Вы сделали для нас, для города и для страны! Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! С юбилеем! Мы гордимся Вами!" - написал в Telegram глава города Максим Афанасьев.