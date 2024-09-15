Документальный фильм "Фиеста" покажут в Викулово

22 сентября в селе Викулово состоится премьерный показ документального фильма "Фиеста". Он пройдет в Викуловском районном Доме культуры (ул. Кузнецова, 51). Сбор гостей начнется в 13:30, в 14:00 стартует показ. На мероприятие необходима регистрация. Возрастное ограничение фильма — 12 +.

Документальный фильм покажет историю молодой выпускницы хореографического отделения, которая переехала из Омска в небольшое село Викулово в Тюменской области в 2009 году. На базе районного Дома культуры Елена создает и успешно развивает ансамбль танца "Фиеста". Сегодня коллектив знают даже за пределами региона — ему присваивают звания и приглашают на концерты в другие города.

— Будучи лично знакомой с такими людьми, я только восхищаюсь их упорству и преданности своему делу, поэтому мне хотелось бы рассказывать такие истории. Героя для фильма я искала среди множества сельских коллективов области. "Фиеста" показалась самой яркой и подходящей, — поделилась автор идеи и режиссер документального фильма Анна Журавлева.

Над созданием фильма четыре месяца трудилась съемочная группа, в составе которой автор идеи и режиссер Анна Журавлева, оператор-постановщик Расул Гянджалиев, продюсер Дмитрий Колобов, звукорежиссер Денис Кузяков и дизайнер Максим Меньков, сообщает Мой-портал.ру.