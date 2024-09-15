Выставка "Тобольск. Кремль. Шрубу" будет работать до 15 декабря в Тобольске

До 15 декабря гости Дворца наместника смогут познакомиться с творческим наследием заслуженного художника России, живописца, монументалиста, графика, ветерана Великой Отечественной войны Виктора (Остапа) Павловича Шруба (1924-1999).

На открытие выставки, посвященной 100-летию мастера, пришли коллеги и те, кто знал художника лично, представители органов власти, общественных организаций и творческой интеллигенции города, воспитанники художественных школ и студенты вузов. Много теплых слов в адрес мастера прозвучало от представителей музейного сообщества.

Выставочный проект, разместившийся в главном зале музейного комплекса, представляет разножанровые живописные полотна, написанные мастером во время его пребывания в Тобольске и Тюмени в 1960-90-х гг. Здесь можно увидеть и наброски к дипломной работе "Священные камни Севастополя" (за которую художник получил "отлично" в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина), и написанные с натуры портреты соотечественников, и необычный автопортрет, и поздние работы. Многие из них посвящены Великой Отечественной войне, которая на протяжении всей жизни оставалась одной из центральных в творчестве воина-фронтовика.

Посетить выставку "Тобольск. Кремль. Шрубу" можно по адресу: г. Тобольск, Красная площадь 1, стр. 3.

По материалам Тобольского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.