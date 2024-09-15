Тюменские врачи помогли ребенку с серьезной патологией

Хирурги тюменской Областной клинической больницы №2 помогли 11-летнему пациенту избавиться от проблемы, которая беспокоила его уже долгое время.

Мама мальчика рассказала, что 4 года назад в Нижневартовске у ребенка в подреберье выявили образование воспалительного характера. Симптоматика напоминала картину онкологического заболевания, Людмила с сыном обращались во многие федеральные медицинские учреждения России. Им поставили диагноз – остеомиелит, при котором операция может не потребоваться. В июле этого года, во время отдыха в Тюмени боли усилились и семья вынуждена была обратиться в детское отделение ОКБ№2.

"Мы собрали врачебный консилиум из хирургов, педиатров, анестезиологов - учитывая фоновые заболевания, неоднократные операции на грудной клетке. По результатам обсуждения принято решение о выполнении радикальной операции", - рассказал начальник службы оказания медицинской помощи детям Игорь Бродер.

Команда врачей-хирургов и анестезиологов-реаниматологов детского стационара ОКБ №2 выполнила резекцию пораженных участков ребер. Для восстановления грудного каркаса произвели пластику синтетическими и местными материалами.

Со слов мамы, Николай мужественно перенес достаточно тяжелую операцию и сейчас чувствует себя отлично. Далее предстоят реабилитационные мероприятия, сообщила Дарья Ямзина, пресс-секретарь ОКБ №2 (г. Тюмень).