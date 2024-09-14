Неделя безопасности дорожного движения пройдет в Тюменской области

12:28 14 сентября 2024
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С 16 по 20 сентября пройдет Всероссийская неделя безопасности дорожного движения в Тюменской области. Руководители подразделений Госавтоинспекции, представители органов власти, депутаты, общественники примут участие в "круглых столах" по проблемам детской аварийности, массовых мероприятиях с участием детей.

В школах пройдут праздники "Посвящения первоклассников в пешеходы", каждый первоклассник, а это более 25-ти тысяч детей, получит в подарок именное "Свидетельство пешехода" с маршрутом безопасности на оборотной стороне.

"Только проведение массовых мероприятий с детьми в школах, на улицах, уроков дорожной безопасности, родительских собраний, мероприятий с водителями поможет обеспечить безопасность детей на дорогах нашего региона, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Нам удалось добиться в этом году снижения аварийности с детьми-пешеходами более чем на четверть, но больше стало пострадавших детей-пассажиров, поэтому значительные усилия предстоит направить на работу с родителями-водителями", - сказал Андрей Миллер.

Теги: ГИБДД Тюменской области
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