Стоит ли бояться родинок, рассказала врач

Виктория Беленькая, главный внештатный специалист департамента здравоохранения Тюменской области по медицинской профилактике и главный врач городской поликлиники №5, сообщила, что в большинстве случаев не стоит бояться родинок. – Обычно родинки или невусы, – это доброкачественные. Однако, если родинка за короткий срок значительно выросла или появились болезненные ощущения, стоит обратить внимание".

Кабинет раннего выявления заболеваний (КРВЗ) – это место, куда можно обратиться без предварительной записи, самостоятельно взяв талон в инфомате.

"Ежегодно сотни пациентов КРВЗ, которые, как им казалось, не имели никаких проблем со здоровьем, впервые слышат от врачей о своем диагнозе, – отмечает Виктория Александровна. – Выявляются и случаи онкологических заболеваний, таких, как меланома или рак кожи".

Проходить профилактические обследования своевременно и регулярно – самый действенный способ выявить онкологическое заболевание на ранней стадии, когда лечение наиболее простое и эффективное.

Обследование в кабинете раннего выявления заболеваний начинается с визуального осмотра кожи и слизистых. При этом врач может заметить первые признаки болезни.

Затем следуют другие диагностические медицинские процедуры, причем для мужчин и женщин некоторые из них разнятся. Также определенные виды исследований могут быть назначены пациентам разных возрастов или при наличии показаний. Медик КРВЗ, если сочтет необходимым, может даже направить пациента к профильным специалистам по "зеленому коридору" – то есть в кратчайшие сроки организовать прием, например, врача-онколога, сообщает КП-Тюмень.