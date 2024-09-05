Фестиваль "Крылья души" помогает участникам раскрыть свои таланты

Ежегодно Ассоциация организаций социального обслуживания населения Тюменской области при поддержке департамента социального развития и регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации проводит фестиваль творчества "Крылья души" среди граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания населения Тюменской области.

"Фестиваль "Крылья души" – это уникальное мероприятие, посвященное талантам людей пожилого возраста и инвалидов. Участники смогут продемонстрировать свои творческие способности в различных направлениях, включая музыку, живопись, литературу и рукоделие. Традиционно мероприятие проходит в два этапа. Тема нынешнего сезона – "Мы вместе, мы семья"", – рассказывает организатор мероприятия.

На первом этапе каждым стационарным учреждением был проведен конкурсный отбор среди одаренных людей старшего возраста и инвалидов из числа получателей социальных услуг. Победителей включили в конкурсную программу второго этапа фестиваля.

С 3 сентября 2024 года и проходит заключительный дистанционный этап конкурса, участники представят свои выступления в формате фото и видеозаписей для оценки членами жюри из числа представителей общественных и государственных организаций города Тюмени.

Долгожданная встреча конкурсантов и награждение победителей состоится в октябре 2024 года, где каждый сможет насладиться торжественной атмосферой и получить заслуженные награды.