Ямальские строители отремонтировали в Волновахе четыре школы

Ко Дню знаний силами ямальских специалистов были капитально отремонтированы четыре школы в подшефном Волновахского районе. Речь идет о селах Привольное, Октябрьское, Новоалексеевское и Бугас. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

В одном из учреждений на торжественной линейке присутствовал специальный представитель губернатора Ямала Александр Кусенко. Он подчеркнул, что строители сделали невероятное за столь короткий срок, школу не узнать.

"Дети, родители и педагоги в восторге от изменений. Слышал, как ребята делились впечатлениями от увиденного. Поэтому много слов благодарности прозвучало в адрес наших строителей и, конечно же, в первую очередь нашему губернатору Дмитрию Андреевичу Артюхову", – поделился Кусенко на празднике Дня знаний в школе села Привольное.

Во всех четырех школах строители обновили кровлю, кабинеты, инженерные сети, выполнили современную отделку, установили новую мебель, сантехнику и пожарную сигнализацию. Последней в этих зданиях никогда не было. Учреждения полностью готовы к грядущему отопительному сезону.

Кроме того, все 288 первоклассников Волновахского района получили подарки от губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. В подарочный набор вошли ранцы, школьные принадлежности из 50 предметов, сумки для сменной обуви, бутылочки для питьевой воды, светоотражающие элементы для одежды, книги о ПДД и Арктические азбуки.

"Детские объекты традиционно на личном контроле губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Задача ямальцев - создать на подшефной территории атмосферу получения образования, которая будет мотивировать молодежь возвращаться к получению знаний, творчески и плодотворно учиться, и работать в родном регионе. С 2022 по 2023 годы округ капитально отремонтировал 18 образовательных учреждений, одну из школ в Волновахе восстановил восстановил с нуля", – говорится в официальном сообщении пресс-службы правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.