У строящегося корпуса ТюмГУ в Тюмени на три недели перекрыли движение на двух улицах

В связи со строительством главного учебно-лабораторного корпуса Тюменского госуниверситета со 2 по 25 сентября оранчение для движения введено на участках улиц Семакова и Володарского.

А именно, перекрыты для проезда улица Семакова между улицами Республики и Володарского, улица Володарского – от здания № 7 до улицы Республики. Возможные маршруты объезда: улицы Кирова, Володарского, Республики.

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта города просит участников дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения РФ.