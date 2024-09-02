У строящегося корпуса ТюмГУ в Тюмени на три недели перекрыли движение на двух улицах

11:55 02 сентября 2024
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В связи со строительством главного учебно-лабораторного корпуса Тюменского госуниверситета со 2 по 25 сентября оранчение для движения введено на участках улиц Семакова и Володарского. 

А именно, перекрыты для проезда улица Семакова между улицами Республики и Володарского, улица Володарского – от здания № 7 до улицы Республики. Возможные маршруты объезда: улицы Кирова, Володарского, Республики.

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта города просит участников дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения РФ.

Теги: администрация Тюмени , ограничение движения , строительство , ТюмГУ
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