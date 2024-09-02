Глинотерапию используют для коррекции в тюменском "Роднике"

Глинотерапия занимает особое место среди методов коррекционной работы реабилитационного центра "Родник". Она влияет не только на развитие эстетического вкуса и образного мышления. В первую очередь речь идет об обогащении телесного восприятия детей с инвалидностью с помощью мелкой моторики. Когда пальчики включаются в работу, тем самым активизируются соответствующие участки головного мозга.

Параллельно расширяется и пространственное представление. Сборка из отдельных деталей или же лепка из цельного куска — два одинаково важных метода работы с материалом.

Ребята, которые проходят реабилитацию в центре, посещают занятия мастерской несколько раз. Работают в три этапа: лепка, шлифовка и раскрашивание.

По материалам ОРЦ "Родник" (г. Тюмень).