Глинотерапию используют для коррекции в тюменском "Роднике"

Глинотерапия занимает особое место среди методов коррекционной работы реабилитационного центра "Родник". Она влияет не только на развитие эстетического вкуса и образного мышления. В первую очередь речь идет об обогащении телесного восприятия детей с инвалидностью с помощью мелкой моторики. Когда пальчики включаются в работу, тем самым активизируются соответствующие участки головного мозга.
Параллельно расширяется и пространственное представление. Сборка из отдельных деталей или же лепка из цельного куска — два одинаково важных метода работы с материалом.
Ребята, которые проходят реабилитацию в центре, посещают занятия мастерской несколько раз. Работают в три этапа: лепка, шлифовка и раскрашивание.
По материалам ОРЦ "Родник" (г. Тюмень).
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