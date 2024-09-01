Уровень зарплат медработников Тюменской области выше общероссийского

Уровень заработка медработников Тюменской области на третьем месте в Уральском федеральном округе сообщает Росстат.



Тюменские врачи и работники с высшим образованием в медучреждениях в среднем зарабатывали 126 тыс. 228 руб. в месяц. Традиционно выше заработки в северных округах: в ЯНАО — 283 тыс. 519 руб., в ХМАО-Югре — 184 тыс. 011 руб.

В Свердловской области врачи получали в среднем 115 тыс. 717 руб., в Челябинской — 105 тыс. 924 руб., в Курганской — 100 тыс. 509 руб. В целом по России — 121 тыс. 322 руб.

Средний медицинский персонал в России зарабатывал 60 тыс. 629 руб. в месяц, в Тюменской области — 64 тыс. 211 руб. В УрФО заработок для данных специалистов варьируется от 52 тыс. 075 руб. до 146 тыс. 359 руб.

Младшему медицинскому персоналу в Уральском федеральном округе платили от 46 тыс. 799 руб. до 139 тыс. 285 руб. В Тюменской области — 62 тыс. 530 руб. В среднем по стране — 51 тыс. 752 руб., сообщает Вслух.ру.