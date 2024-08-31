Ямал примет детей из Белгородской области для обучения в школах

Белгородские школьники второй раз за год приедут в гости на Ямал. Губернаторы регионов договорились о том, что дети останутся в округе столько, сколько потребуется. Об этом сообщил глава ЯНАО.

“Ребята смогут спокойно продолжить обучение, занятия спортом или творчеством, а их родители будут уверены, что дети в безопасности. Окружим заботой и вниманием”, – рассказал Дмитрий Артюхов.

Регион ранее уже принимал ребят с приграничных территорий. Гостей в марте текущего года на Ямал прибыли 330 школьников, студентов и сопровождающих. Их разместили на площадках Ямальского многопрофильного колледжа и санаторно-лесной школы в Салехарде, филиала ЯМК в Лабытнанги и в центре духовно-нравственного воспитания в Ноябрьске, а также обеспечили всем необходимым, в том числе теплыми вещами.

Помимо обучения в местных школах и колледжах, для детей были организованы дополнительные занятия по интересам. Ребята занимались художественным творчеством, спортом, программированием, робототехникой, пением и танцами.

“Такой подход сохранится и в этот раз. В Салехарде ребята разместятся в санаторно-лесной школе, обучаться они будут в школах города. В Ноябрьске дети будут проживать в центре духовно-нравственного воспитания, опорной образовательной организацией выступит гимназия № 1. Для комфорта и безопасности школьников до гимназии будет организован транспорт”, – уточнили в пресс-службе окружного правительства.

Напомним, у Ямало-Ненецкого автономного округа налажено тесное сотрудничество с приграничными территориями. Регион неоднократно отправлял гуманитарную помощь в Белгородскую область, систематически обстреливаемую ВСУ. В 2024 году Ямал помог оздоровиться 295 детям в лагере на Черноморском побережье. В сентябре будет организована еще одна смена.