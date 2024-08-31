Среднемесячная зарплата тюменцев превысила 83,5 тысячи рублей

По данным Росстата за июнь, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Тюменской области составила 83 тыс. 514 рублей. Это на 11,9% выше, чем годом ранее.

По уровню заработка Тюменская область на третьем месте в Уральском федеральном округе. Больше начисляли в ЯНАО и ХМАО-Югре — 161 тыс. 503 руб. и 131 тыс. 553 руб. соответственно.

Работники в Свердловской области в среднем получали 80 тыс. 217 руб., в Челябинской - 73 тыс. 126 руб., в Курганской — 64 тыс. 442 руб. Курганская область лидирует в УрФО по годовому приросту на 21,4%. В целом по России среднемесячная зарплата составила 89 тыс. 145 руб.

В среднем за первое полугодие номинальная начисленная зарплата в Тюменской области выросла на 16,9% - до 79 тыс. 271 руб. В УрФО — от 59 тыс. 497 руб. до 164 тыс. 493 руб. В России в среднем — 83 тыс. 582 руб, сообщает Вслух.ру.