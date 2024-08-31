Как не потеряться в лесу, рассказали тюменцам

В незнакомой местности обратите внимание на крупные ориентиры поблизости: река, дорога или железнодорожная станция, рекомендуют специалисты центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

"В случае наступления нештатной ситуации вашим родственникам и, соответственно, спасателям будет легче вас искать, да и вы сами будете лучше ориентироваться", - отмечено в сообщении.

Необходимо также тщательно продумать снаряжение грибника. Если есть сотовый телефон, нужно взять его с собой, проверив заряд батареи и пополнив баланс. Однако необходимо помнить, что во многих местах в лесу сотовая связь недоступна. Также перед походом за грибами нужно надеть на шею свисток — это средство может оказаться надежнее.

При отправлении в лес каждый грибник должен взять с собой необходимые лекарства, включая бинт с йодом, набор спичек в водонепроницаемой упаковке, дождевик и небольшой запас денег. Одежду для похода в лес лучше выбрать ярких тонов. Камуфляжная форма и старые куртки, которые грибники надевают для похода в лес, усложняют поиски. Также очень важно брать с собой больше еды, теплых вещей, нож, компас и удобную обувь, сообщает Тюменская линия.

"Если вы заблудились, не паникуйте! Постарайтесь вернуться на то место, где разошлись с товарищами. Если никого там не обнаружили — ищите любую тропинку, просеку или линию электропередач. Если вы нашли ориентир — держитесь его и никуда не сворачивайте. И еще: никогда не переходите водоем, будь то ручей, река или, тем более, болото. Всегда надежнее идти в противоположную от них сторону, - отмечено в сообщении. - Когда станет очевидным, что придется заночевать в лесу, разожгите костер на каком-нибудь высоком месте, вблизи большого дерева".