Около шестисот первоклашек Краснодона в школу пойдут с тюменскими рюкзаками

Первоклассники краснодонской школы № 1 получили подарки от Тюменской области - новые рюкзаки и канцелярские наборы.

"Мне выпала честь в преддверии 1 сентября вручить от Тюменской области, от регионального отделения партии "Единая Россия" рюкзаки и "Наборы отличника". Это очень приятно. Я спрашивала у детей: а какой шеф-регион вы знаете? Сказали, что Тюмень. Значит, что даже малыши знают, что Тюмень для нас очень много делает",- отметила заместитель главы Краснодонского муниципального округа Татьяна Галушкина.

Отмечается, что всего в Краснодон передали 600 рюкзаков. Для всех первоклассников города.

Все первоклассники Краснодона, а их в муниципальном округе 598 человек, получат к 1 сентября рюкзаки со школьными принадлежностями.

Ранее в тюменском реготделении ЕР сообщили, что рюкзаки и канцелярские принадлежности закуплены и отправлены по просьбе Краснодонского местного отделения партии. По словам руководителя отделения Владимира Шавлая, поддержка очень своевременна, поскольку все чаще на прием приходят родители будущих учащихся и просят помочь приобрести нужные вещи для школы.