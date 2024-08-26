На Ямале запустили первый радиотерапевтический корпус для лечения пациентов с онкологией

В Ямало-Ненецком автономном округе открылся новый радиотерапевтический корпус, который позволит пациентам, нуждающимся в лучевой терапии, получать необходимую медпомощь. Ранее северяне получали медицинскую помощь такого рода за пределами региона.

Современный комплекс построили за два года при поддержке компании "Газпром". Сегодня учреждение принимает первых пациентов. Порядка 350 ямальцев в год нуждаются в многокурсовой радиотерапии. Для жителей из других муниципалитетов округа предусмотрен пансионат. Губернатор Дмитрий Артюхов осмотрел корпус, который открылся накануне, и пообщался с врачами.

"Нет ничего важнее человеческой жизни, поэтому мы ставим качество медицины на Ямале в один из главных приоритетов. Запуск радиотерапевтического корпуса – это совершенно новый уровень в здравоохранении региона, как для пациентов, которые будут получать здесь помощь, так и для врачей, у которых теперь в распоряжении самое передовое оборудование. Лучевую терапию теперь можно пройти на Ямале, это существенно сократит сроки ожидания получения такой помощи, что первостепенно важно при случаях онкологии", – отметил глава ЯНАО.

Стационар отделения рассчитан на 25 мест. Подразделение оборудовано современной техникой: аппараты для высокодозной брахитерапии, близкофокусной рентгенотерапии, два линейных ускорителя – это радиотерапевтические комплексы, которые используются для проведения облучения злокачественных новообразований, компьютерные томографы.

В корпусе уже приступили к работе врачи, медицинский физик, средний медперсонал. Для поддержки приехавших в регион узких востребованных специалистов предусмотрена компенсация за найм жилья в первые два года с момента трудоустройства в размере 25 тысяч рублей.

Также в Новом Уренгое завершено строительство хирургического корпуса. Его открытие запланировано на конец 2024 года. Там будет комплекс отделений: эндоскопическое, травматологическое, абдоминальной и торакальной онкологии, отделение опухоли молочной железы и онкогинекологии и другие. Одновременно проходить лечение в новом медучреждении смогут 175 человек. Хирургия и радиология соединены переходом на уровне второго этажа.

В пресс-службе окружного правительства уточнили, что в ЯНАО ведется комплексная работа по выявлению рака на ранней стадии. Врачи получают выплаты за каждый выявленный на ранней стадии случай онкологии. В настоящее время на Ямале два из трех случаев онкологии выявляют на I или II стадиях.

Фото - телеграм-канал Дмитрия Артюхова