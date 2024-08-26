Проект "Книга нашей памяти" запустят в Тюмени 8 сентября

Дворец творчества и спорта "Пионер" 8 сентября запускает областную патриотическую акцию "Книга нашей Памяти", приуроченную к предстоящему 80-летию Великой Победы. Сайт акции память.72to.ru станет электронной базой биографий, фото и памятных документов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, проживавших в нашей области.

Поучаствовать в акции может каждый по любому из трёх направлений (можно принять участие во всех):

"Родной Герой": вы можете поделиться фотографиями, письмами, памятными документами родственников, ветеранов войны и трудового фронта и разместить заявку в информационной системе "Книга памяти Тюменской области".

"Край, где ковалась Победа": необходимо собрать информацию о вкладе конкретного населённого пункта (села, деревни, посёлка или города) в Победу в Великой Отечественной войне и дополнить сведения, уже опубликованные на сайте.

"Память народная": необходимо собрать информацию о мемориальных объектах (памятниках, воинских захоронениях, мемориальных досках или комплексах, Вечных огнях), расположенных на территории вашего населённого пункта и дополнить сведения, уже опубликованные на сайте.

Данные можно принести в пункты сбора личных данных, которые заработают вместе со стартом акции, или самостоятельно разместить на сайте память.72to.ru через специальную форму на портале услуг Тюменской области.

Если вы ищете своего родственника, то на сайте доступна информация о более чем 160 тысячах участников Великой Отечественной войны из Тюмени и районов Тюменской области. Подробнее на сайте можно узнать о вкладе каждого муниципального образования в победу в Великой Отечественной войне и обо всех действующих памятниках области.