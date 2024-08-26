Тюменские школы искусств примут на обучение более 6,5 тысячи детей

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Более 6,5 тысяч ребят готовы принять детские школы искусств Тюменской области в новом учебном году, сообщает депкультуры региона.

Приемку прошли 68 объектов, осуществляющих образовательную деятельность, в составе 28 школ искусств и центра детского творчества. Особое внимание уделено антитеррористической защищенности объектов, пожарной безопасности, оснащенности учебных кабинетов.

"В 2024 году будет завершен капитальный ремонт ДХШ имени Митинского в Тюмени. В сентябре в Ново-Патрушево свои двери распахнет новый филиал школы искусств "Гармония" на 400 обучающихся. Ведется работа с проектной документацией по строительству нового здания ДШИ имени Знаменского с углубленным изучением музыкальных и хореографических дисциплин в Тюмени, в планах — открыть школу в 2027 году", - сообщила директор Департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

В 2024-2025 учебном году новые направления появятся четрех школах искусств: в Абатске — программа в области хореографического искусства "Постановка концертных номеров"; в Онохино — "Современный танец"; в Голышманово — дополнительные общеразвивающие программы "Музыкальный фольклор" и "Ансамбль барабанщиц"; в Боровском — программа "Архитектура".

Работа по модернизации инфраструктуры учреждений будет продолжена в 2025-2030 годах в рамках региональной программы "Развитие культуры" и нового нацпроекта "Семья".