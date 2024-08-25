Тюменцы могут побывать на фестивале экскурсий "Кремлевские сказы"

До 15 сентября в Тобольском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике (ТГИАМЗ) проходит III фестиваль экскурсий "Кремлевские сказы".

Новые и забытые достопримечательности древней сибирской столицы, уникальные локации и малоизвестные факты, развенчание городских легенд и секреты музейных коллекций, – каждую неделю участникам предлагали яркие экскурсионные маршруты по историческим объектам и местам Тобольска.

Например, экскурсантов приглашают познакомиться с историей возникновения ансамбля Тобольского Кремля, узнать тайны Губернаторского дома, посетить главную сокровищницу музейных фондов, побывать на авторской экскурсии заведующего музейным комплексом "Тюремный замок", а так же разгадать секреты "черного золота" в Губернском музее.

Оставить заявку на бронирование экскурсии можно на сайте ТГИАМЗ, билеты доступны по Пушкинской карте на экскурсии: "Кремлевский благовест", "Музей. Фонды. Открыто", "История без права переписки. Тюремный замок: домыслы и факты" или экскурсию-исследование "Тайны Губернаторского дома".

По материалам ТГИАМЗ (г. Тобольск).