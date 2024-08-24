В ялуторовском музее готовят новую экспозицию

В ялуторовском музее "Торговые ряды" откроется новая краеведческая экспозиция.

118 лет назад тобольский губернатор разрешил издавать в г. Ялуторовске "Крестьянскую газету". Этим важным делом занялся Кириак Степанович Колмаков, председатель Ялуторовского отдела Московского общества сельского хозяйства, яркий представитель известной купеческой семьи Колмаковых. На страницах газеты он освещал деятельность отдела, а также сельское хозяйство, торговлю, промышленность и общественную жизнь в Ялуторовске.

Кириак Колмаков, вернувшись на родину, посвятил свою жизнь просвещению крестьян. Еще в студенческие годы он начал приобретать книги, впоследствии составившие "золотой фонд" научной библиотеки Ялуторовского музейного комплекса. Книги у Колмакова особенные: почти все переплетены, корешки кожаные, на них тиснение "К.С.К.".

Сегодня дух того времени, образы минувшего, да и личность самого владельца помогает ощутить уникальная коллекция старинных книг из библиотеки Кириака Колмакова, которая в ближайшее время станет основой нового выставочного проекта в музее "Торговые ряды".

По материалам Ялуторовского музейного комплекса.